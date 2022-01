Amazon, in Italia consegna sicura per pacchi di valore

Condividi l'articolo

Amazon ha introdotto anche in Italia un’ulteriore forma di sicurezza per la consegna dei prodotti più costosi, presenti sulla piattaforma di e-commerce.

Si tratta della “consegna sicura”, ossia della necessità, per il cliente, di mostrare al fattorino un codice monouso, ricevuto subito dopo l’acquisto sul proprio indirizzo di posta elettronica, pena l’impossibilità di ritirare il pacco. “Una password monouso aggiunge un secondo livello di sicurezza alle consegne – spiega Amazon – Provvederemo a inviare una password numerica di sei cifre all’indirizzo e-mail associato all’account dopo aver spedito l’articolo”. Il funzionamento è semplice: invece di lasciare semplicemente il pacco dinanzi l’abitazione del destinatario – un modus operandi adottato a seguito dello scoppio pandemico per ridurre le possibilità di contagio – il corriere dovrà richiedere al cliente la password temporanea, così da sbloccare la consegna.

In assenza di questa, non potrà lasciare il pacchetto. Una misura tesa a eliminare il problema dei prodotti sottratti, criticità tutt’oggi presente, visto che il fattorino non chiede alcuna prova di reale identità alla persona a cui lascia la merce.

Come sottolineato da Amazon, il codice monouso può essere anche condiviso con altre persone che dovranno ritirare il pacco, in assenza del primo acquirente. L’invio della password avviene a discrezione di Amazon, in base al valore degli oggetti comprati, e non per tutti gli acquisti online. Non vi è dunque necessità di selezionare alcuna casella, con il sistema che deciderà, di volta in volta, se è il caso o meno di richiedere il livello di verifica aggiuntivo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte