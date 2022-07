Amazon: ricavi e stime sopra le attese, +10% a Wall Street

Condividi l'articolo

Amazon chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 7% a 121,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti, e una perdita di 2 miliardi. Per il terzo trimestre il colosso delle vendite al dettaglio prevede ricavi per 125-130 miliardi di dollari, oltre le previsioni del mercato.

I risultati spingono i titoli Amazon a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours salgono del 10%.”Nonostante le pressioni inflazionistiche nell’energia e nei costi dei trasporti, stiamo facendo progressi sui costi più controllabili. Stiamo inoltre assistendo a un’accelerazione dei ricavi mentre continuiamo a rendere Prime migliore per i nostri clienti investendo nella velocità delle consegne e aumentando i benefit”, afferma Andy Jassy, l’amministratore delegato di Amazon.



