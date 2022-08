Amazon testa una funzione con video brevi per lo shopping

Condividi l'articolo

Amazon si starebbe ispirando a TikTok per far crescere ulteriormente il suo business dell’ecommerce.Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, il colosso fondato da Jeff Bezos starebbe testando una modalità a scorrimento verticale composta da video brevi e foto a tema shopping, che include anche il link all’acquisto dei prodotti disponibili sulla piattaforma. La funzionalità, che per ora è chiamata Inspire, è stata scoperta da Watchful, una società israeliana che opera nel campo dell’intelligenza artificiale, ed è valutata internamente dai dipendenti dell’azienda di Seattle.

Non è la prima volta che una grande società tecnologica si ispira a TikTok, il social con il tasso di crescita maggiore e che ha saputo conquistare soprattutto tra i più giovani, come ha confermato anche l’ultima analisi del Pew Research Center americano. Ad andare in scia delle novità di TikTok c’è soprattutto Instagram, del gruppo Meta-Facebook, che all’app cinese contende la popolarità degli influencer ma anche la modalità di interazione con i video brevi. Secondo l’ultima indagine del Pew Research Center il 67% dei giovani americani intervistati ha dichiarato di utilizzare TikTok e il 16% di essere “quasi costantemente” sulla piattaforma. Instagram e Snapchat seguono a ruota, rispettivamente con il 62% e il 59% degli adolescenti che hanno confermato di utilizzarle. Mentre Facebook sta perdendo sempre più terreno tra i giovani: solo un terzo degli adolescenti negli Stati Uniti usa il social di Mark Zuckerberg, dopo aver raggiunto la massima diffusione nel 2015, con il 71%.

