Amb. Israele, sentenza Eitan prova indipendenza giudici

“La decisione della corte in Israele” sul ritorno in Italia di Eitan Biran, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, “è una testimonianza dell’indipendenza del sistema legale in Israele. Aspettiamo l’appello, ma intanto auguro a lui buona vita”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, in un Forum all’ANSA.

“Dal momento in cui questa tragedia è successa, abbiamo accompagnato le due famiglie. Sono andato a Torino per essere accanto alle famiglie e aiutarle. Quando ho visto il piccolo Eitan che è uscito dalla stanza d’emergenza non potevo restare lontano, ho chiesto di avvicinarmi e gli ho dato una benedizione. Tutti erano insieme in quella stanza, ebrei e cristiani hanno pregato insieme per questo bambino”, ha raccontato l’ambasciatore Eydar.

