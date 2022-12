Amber Heard fa appello a verdetto a favore di Johnny Depp

Condividi l'articolo

Le vicende di Amber Heard e Johnny Depp potrebbe finire di nuovo in un’aula di tribunale. Mesi dopo una sentenza in un processo per diffamazione a favore di Depp con la sua ex moglie condannata a sborsare 10,4 milioni di dollari, l’attrice cerca una rivincita facendo appello al verdetto e cercando un nuovo processo. Lo scrive il New York Times.

Secondo i documenti legali di un tribunale della Virginia, l’avvocato della Heard sostiene che il processo si è svolto nello stato sbagliato (in Virginia) mentre dovrebbe svolgersi in California dove entrambi gli attori sono residenti.

Si contesta inoltre la decisione del giudice di escludere alcune delle prove, tra cui gli appunti degli psicologi che documentano presunti abusi. In virtù di queste e altre considerazioni si chiede che il verdetto venga capovolto sia con un rigetto delle richieste di Depp oppure con un nuovo processo.



