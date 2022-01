Ambiente: attivisti bloccano traffico in piazza della Scala

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 24 GEN – Un gruppo di manifestanti di

Extinction Rebellion, questo pomeriggio, ha bloccato per qualche

minuto il traffico in Piazza della Scala, sedendosi al centro

della strada, con dei cartelli in mano. Il blocco – dicono i

vigili urbani – è durato una manciata di minuti, ma sufficienti

a creare ripercussioni sulla circolazione, che ora è tornata

alla normalità.

Il motivo dell’azione – spiega una nota degli attivisti – “è

legato agli avvenimenti accaduti durante i lavori preparatori

alla COP26 che si sono svolti lo scorso autunno al Centro Milano

Congressi: tante persone di XR e di altre realtà unite nella

Climate Justice Platform hanno protestato con analoghi blocchi

stradali per manifestare la propria rabbia e il proprio dissenso

verso l’inazione e la miopia con cui i governi stanno

affrontando la spaventosa crisi climatica ed ecologica che

l’umanità sta vivendo adesso. Non nel 2050 né nel 2030, dove si

collocano le speculazioni delle COP, ma adesso”.

“L’unica risposta che è arrivata dalle istituzioni è stata

una pioggia di denunce e multe verso queste persone – spiegano –

. Ben sapendo che la lotta per la giustizia climatica non è solo

giusta, ma necessaria a tutti i livelli, la decisione di XR è

stata quella di non cedere un centimetro di terreno alla

repressione istituzionale e di ribadire la propria posizione con

la stessa identica azione”.

“Ormai – conclude la nota – non ci si può più permettere di

avere paura delle sanzioni, delle denunce, dei tribunali, della

prigione. Chi pensa di reprimere o addomesticare la lotta per la

giustizia climatica ha perso la bussola della Storia”. (ANSA).



