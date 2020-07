Ambiente: in E-R la raccolta differenziata arriva al 71%

(ANSA) – BOLOGNA, 16 LUG – Cresce ancora la raccolta

differenziata dei rifiuti in Emilia-Romagna. Nel 2019 raggiunge

in media il 71%, con oltre 2,1 milioni di tonnellate di rifiuti

avviati a recupero: un netto salto in avanti di 3 punti rispetto

all’anno precedente. È la fotografia fornita dalla Regione che

conta 132 Comuni – il 40% del totale – già oltre gli obiettivi

fissati al 2020 dal Piano regionale di gestione dei rifiuti

(Prgr), diversificati in base alle aree territoriali di

appartenenza. Al traguardo con un anno di anticipo ben quattro capoluoghi

di provincia, tutti sopra il target del 70%: Ferrara al 86,2%,

seguita da Reggio Emilia con l’83,1%, Parma all’81,5% e Forlì al

74,2%. Incrementi si registrano anche nelle altre province:

Rimini con il 69,7% di differenziata (+3,1%), Bologna col 65,7%

(+1,9%), Forlì-Cesena col 65% – con l’incremento più elevato,

dell’8,3% sul 2018 – e Ravenna col 59,3% (+3,5).

“Il 2019 si è chiuso con numeri record che portano

l’Emilia-Romagna sul podio delle Regioni più virtuose a livello

nazionale”, hanno detto il presidente della Regione, Stefano

Bonaccini, e l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo.

Rilevante il risultato di 101 Comuni (il 31% del totale) che

hanno toccato o sono andati oltre quota 80% di differenziata, 23

(7%) hanno addirittura raggiunto o oltrepassato il 90%. Scende

invece sotto alle 3 milioni di tonnellate la produzione totale

dei rifiuti urbani, che fa registrare una diminuzione di quasi

l’1% rispetto al 2018. Calo record del 10% anche per

l’indifferenziato residuo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte