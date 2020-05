America Latina, contagi a quota 360 mila

Nuova accelerazione oggi della pandemia da coronavirus in America latina, dove in meno di 24 ore i contagi sono cresciuti di 18.000 unità, raggiungendo quota 361.593, mentre si sono aggiunti 1.300 morti per un totale complessivo di 20.149. E’ quanto si emerge da una statistica elaborata dall’ANSA per 34 nazioni e territori latinoamericani. Pur in assenza dei dati odierni che lo riguardano ancora non comunicati, il Brasile si conferma il Paese più colpito con 155.939 contagiati e 10.627 morti, seguito da Perù (67.307 e 1.889) e Ecuador (29.559 e 2.127). Nella classifica con più di 5.000 contagi si posizionano quindi il Messico con un alto numero di morti rispetto ai contagiati (33.460 e 3.353), il Cile (28.866 e 312), la Colombia (10.4951 e 445), la Repubblica Dominicana (10.347 e 388), Panama (8.282 e 237) e l’Argentina (5.776 e 300).



