America’s Cup 2021: Nuova Zelanda congela i finanziamenti

(ANSA-AFP) – WELLINGTON, 02 LUG – Il governo della Nuova Zelanda ha annunciato il congelamento degli aiuti finanziari all’America’s Cup Events Limited (ACE), la società privata che organizza la prossima edizione del più famoso evento velico del mondo, a seguito di un’indagine in corso per appropriazione indebita di denaro pubblico che coinvolgerebbe Team New Zealand.

“Non è più nostra intenzione effettuare ulteriori pagamenti all’ACE. Riesamineremo la nostra posizione con il procedere dell’indagine”, ha affermato il ministero delle Imprese, innovazione e occupazione con un comunicato. “ACE ed Emirates Team New Zealand appoggiano la decisione del governo di congelare i fondi fino alla fine dell’indagine”, ha risposto in un tweet ACE, una consociata del Team New Zealand (TNZ), il sindacato che ha vinto l’ultima edizione, nel 2017 alle Bermuda.

Il quotidiano New Zealand Herald ha rivelato che TNZ sarebbe stato truffato mentre cercava di trasferire denaro in modo fraudolento ad uno dei suoi fornitori in Europa. Denaro del quale avrebbe perse le tracce dopo averlo spostato su un conto bancario in Ungheria.

In Nuova Zelanda, dove la vela è uno sport molto seguito, la situazione di TNZ preoccupa persino il governo, che ha avviato un’indagine interna sul funzionamento del sindacato neozelandese.

Per ospitare il prestigioso evento velico, dal 6 al 21 marzo 2021 nella baia di Auckland, il governo e le autorità locali hanno già investito 250 milioni di dollari neozelandesi (quasi 145 milioni di euro). (ANSA-AFP).



