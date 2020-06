AMIANTO, SALVINI: “INCOMPRENSIBILE LA SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO BONIFICARE”

“Incomprensibile la sospensione dei finanziamenti per le aziende che vogliono bonificare l’amianto, come denunciato dall’Afeva (associazione familiari e vittime amianto) di Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania. Seguo con attenzione la vicenda e presenterò una interrogazione: la tutela della salute dev’essere una priorità, sempre e comunque”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando la denuncia dell’Afeva sulla sospensione del bando e la revoca dei finanziamenti alle imprese per la bonifica dell’amianto.

Ufficio Stampa Lega Romagna