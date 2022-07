Condividi l'articolo

L’Inter pareggia in rimonta per 2-2 contro il Lione in un’amichevole andata in scena a Cesena. Dopo il doppio vantaggio francese firmato da Lacazette e Cherki, i nerazzurri hanno trovato la rimonta grazie alle reti di Lukaku e Barella. Gli uomini di Simone Inzaghi torneranno in campo per l’ultima amichevole pre-stagionale il prossimo sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal.



