Amichevoli: al Monza il derby col Renate

(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Primo derby lombardo tra il Monza

neopromosso in serie A e il Renate (serie C), con i biancorossi

di Giovanni Stroppa che superano il gran caldo e l’undici di

Andrea Dossena per 4-0.

Ancora senza Pessina e Caprari, i padroni di casa schierano

quattro nuovi acquisti. La prima rete arriva al 35′ con Colpani,

che rompe gli equilibri su azione di Ciurria. Nella ripresa,

buon debutto per Filippo Ranocchia, ma è Gytkjaer a raddoppiare

su tocco corto di Valoti. Il 3-0 arriva per autorete di Ferrini

su cross di Ciurria. Il poker lo firma ancora Gytkjaer, su

assist di Molina. (ANSA).



