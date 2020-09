Amichevoli, Fiorentina-Reggiana 5-1

(ANSA) – FIRENZE, 12 SET – Con una doppietta di Ribéry e una

di Kouamé, nel mezzo la rete di Chiesa, la Fiorentina ha battuto

per 5-1 la Reggiana nell’ultima amichevole prima del debutto in

campionato, fra una settimana al Franchi, contro il Torino.

Per la squadra emiliana neo promossa in B è andato a segno nel

finale Zamparo che poco prima si era fatto parare un rigore da

Dragowski e dopo una traversa colpita da Radrezza. Tra i viola

impegnati al Franchi ha debuttato da titolare Bonaventura e si è

rivisto Castrovilli dopo i fastidi fisici accusati durante il

ritiro con la nazionale. Preoccupazione iniziale m poi rientrata

per gli infortuni di Biraghi, uscito nel primo tempo dopo una

botta alla caviglia desyra, e di Pezzella colpito duro al piede

destro nella fase finale del match: dal clan viola hanno fatto

sapere che i due giocatori sono usciti a scopo precauzionale.

”Spero non sia nulla di grave – ha detto Iachini ai canali

ufficiali del club – Mi è dispiaciuto per qualche colpo subito

dai nostri giocatori, per il resto stiamo cercando di prepararci

nel migliore dei modi anche se quest’anno non c’è nulla di

normale, è una ripresa anomala”. (ANSA).



