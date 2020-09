Amichevoli: Inter-Pisa 7-0 davanti a mille tifosi

(ANSA) – MILANO, 19 SET – Goleada Inter nell’amichevole

contro il Pisa che ha visto San Siro riaprire i battenti ai

tifosi. Davanti a circa 1.000 spettatori, i giocatori guidati da

Antonio Conte hanno battuto 7-0 il Pisa nell’ultimo test prima

dell’esordio in campionato.

Protagonisti Lautaro Martinez, autore di una tripletta, e

Christian Eriksen, schierato titolare e a segno con una

doppietta: in rete anche Lukaku e Gagliardini, in una sfida che

i nerazzurri hanno messo in discesa fin da subito, segnando

quattro volte nei primi 20′ di gioco.

L’Inter tornerà in campo il prossimo 26 settembre, sempre a

San Siro, per l’esordio stagionale in Serie A contro la

Fiorentina, dopo il rinvio della sfida della prima giornata

contro il Benevento, in seguito agli impegni in Europa League

dello scorso agosto. (ANSA).



—

