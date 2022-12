Amichevoli: Monza-Arconatese 2-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – MONZA, 23 DIC – Il Monza vince il test casalingo a

porte chiuse contro l’Arconatese, formazione di serie D, che ha

sfidato i biancorossi al centro sportivo Luigi Berlusconi. A

decidere la gara una rete di Gytkjaer al 25′ del secondo tempo,

bravo a ricevere l’assist di Vignato. Rimonta compiuta per il

Monza, che aveva trovato il pari al 44′ del primo tempo con

Carboni, dopo che erano stati gli ospiti a passare per primi.

Per i biancorossi, rientrati da Lione dopo la vittoria di

ieri sera in amichevole, fascia da capitano per Pablo Marì, che

aveva giocato qualche minuto anche in Francia. Prossima

amichevole, l’ultima prima del campionato, giovedì 28 alle 16

contro il Torino. (ANSA).



