‘Amici della Terra’ in un libro di Federica Gasbarro

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – FEDERICA GASBARRO AMICI DELLA TERRA (ELECTAJUNIOR, PP 223, EURO 16,90). Un ideale viaggio di un anno

attraverso le quattro stagioni per imparare giorno dopo giorno a

prendersi cura della Terra, della natura, dei mari, degli

animali, a imparare cosa è giusto fare e cosa invece bisogna

evitare. Arriva in libreria il 23 novembre ‘Amici della Terra’

di Federica Gasbarro, pubblicato da ElectaJunior -Mondadori. Il

libro, che si rivolge ai giovani lettori “perché crescano nella

consapevolezza che salvare il Pianeta è ancora possibile e che

per farlo si può partire anche dalle piccole cose, da gesti

quotidiani che tutti siamo chiamati a fare”, è un activity book

stimolante e creativo che pagina dopo pagina, esercizio dopo

esercizio, porterà anche a conseguire il diploma di ‘Amico della

Terra! ‘.

Federica Gasbarro, nata nel 1995, laureata in Scienze

biologiche a Roma, dove vive, è da sempre vicina a questi temi e

ora ha deciso di raccontarli in modo semplice. Così le tematiche

legate all’ambiente e alla sua salvaguardia sono diventate

protagoniste di una guida utile, pratica, intelligente per

diventare davvero, e non solo a parole, Amici della Terra.

Green Influencer con un profilo di oltre 20mila followers e

attivista contro i cambiamenti climatici, la Gasbarro è nei “100

Number One” di Forbes Italia, la classifica dei giovani italiani

leader del futuro 2021. Ha rappresentato i giovani del suo paese

che si battono per un futuro migliore, come unica italiana

scelta dalle Nazioni Unite al primo raduno di giovani leader al

Palazzo di Vetro di NY e all’Assemblea Generale durante il

vertice per il Clima 2019. Milita sin dal primo giorno nel

movimento Fridays for Future a cui ha contribuito attivamente e

di cui è stata portavoce romana per un anno. A Settembre 2021 è

stata una dei due unici delegati italiani a Youth4Climate,

evento ufficiale dei giovani e parte integrante del negoziato

sul Clima Cop26, scelta dalle Nazioni Unite e dal governo, ha

contribuito a scrivere il documento che è stato portato a

Glasgow sul tavolo dei ministri. E’ stata successivamente

invitata a mostrare i risultati di Y4C sia in udienza davanti a

Sua Santità Papa Francesco e alle più alte autorità religiose e

civili che alla Camera dei Deputati di fronte a parlamentari

provenienti da ogni parte del mondo. Per Piemme nel 2020 ha

pubblicato Diario di una striker. (ANSA).



