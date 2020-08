Amministratore sostegno deruba invalida, denunciato da Gdf

(ANSA) – BOLOGNA, 04 AGO – Avrebbe compiuto una serie di

operazioni illecite tra cui il trasferimento di somme di denaro

della vittima sul conto corrente del proprio figlio,

disinvestimenti patrimoniali senza autorizzazione, prelievi di

contante giustificati in modo falso come compensi per una

badante. Sono le accuse contestate dalla Guardia di Finanza di

Bologna a un amministratore di sostegno, denunciato per peculato

ai danni di una invalida civile al 100%. Su disposizione del Gip

Gianluca Petragnani Gelosi, all’uomo sono stati sequestrati, ai

fini della confisca, beni per un valore di circa 136.000 euro.

Nominato amministratore della donna dal Tribunale di Bologna,

nel periodo dal 2008 al 2018 avrebbe messo in atto diverse

operazioni illecite per fini personali e senza la necessaria

autorizzazione. Spese, trasferimenti di denaro e disinvestimenti

sarebbero stati riportati in modo ingannevole nei rendiconti

annuali ed eseguiti senza l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’indagine delle Fiamme Gialle è stata coordinata dal pm Elena

Caruso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte