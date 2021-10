Ampadu ‘qui per giocare, Venezia merita la A’

Condividi l'articolo









(ANSA) – VENEZIA, 20 OTT – “Penso che sia utile saper giocare

in più posizioni, ok, magari non attaccante, ma in difesa o a

centrocampo mi sento a mio agio. Non ho preferenze, sono

giovane, voglio giocare e ovunque serva sarò felice di farlo”.

Giovane, ambizioso e senza paura, l’inglese Ethen Ampadu, uno

degli ultimi arrivi del Venezia, si è presentato oggi

confermando il suo desiderio di portare alla salvezza gli

arancioneroverdi.”Sono felice per la prima vittoria in casa e

per le due partite precedenti, mi sento bene, siamo tanti

giovani e i più esperti ci stanno aiutando, siamo felici di

quello che possiamo fare, sta a noi migliorare a ogni gara,

perché pensiamo di poter meritare la A”. Proprio sulla serie,

definita dal ventunenne nazionale gallese “una delle leghe

migliori al mondo” si è soffermato, spiegando come la

affronterà: «Tutti pensano di poter venire qui e fare risultato,

starà a noi fargliela passare tosta, dando il meglio di noi

stessi per la salvezza, siamo consapevoli dei nostri mezzi”. Tre

cartellini gialli in tre partite per il giovane: “sì, me lo

dicono tutti, amici e familiari, che ne prendo troppi. Fa parte

del mio gioco un po’ aggressivo, provenendo dalla Premier

l’impeto c’è”. Nonostante l’età, ha già giocato in nazionale e

Chelsea: “Fatico a vedermi come un “esperto” anche se giocare in

nazionale e nel Chelsea mi ha aiutato. Penso però di poter

contribuire con la mia mentalità di voler vincere, con un

aspetto aggressivo che mi aiuti a far bene”. (ANSA).



