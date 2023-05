Amref, sempre meno notizie sull’Africa, specie quella innovativa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Di Africa in Italia si parla poco,

soprattutto del suo volto più innovativo. È quanto emerge dalla

quarta edizione de “L’Africa MEDIAta”, il rapporto presentato

oggi a Roma da Amref Health Africa-Italia in occasione

dell’Africa Day. Curato dall’Osservatorio di Pavia, analizza

come e quanto i media italiani raccontino l’Africa. “Eppure –

sottolineano i promotori – vi sono delle potenzialità e una

giovane dinamicità che aggiungono un altro volto: per le startup

tecnologiche africane rispetto al 2020, nel 2021, si è segnato

un +113% per investimenti”.

Nel corso del 2022 sui quotidiani, l’Africa è apparsa in 953

notizie nelle prime pagine di sei testate, ovvero in media 13

volte al mese (-3 rispetto al 2021). Per l’84% le notizie

raccontano di fatti ambientati in Italia o in altri Paesi

occidentali e trattano temi legati alla sicurezza e ai flussi

migratori (69,1%). Il restante 16,2% di notizie, ambientate in

Africa, si focalizzano su guerra e terrorismo (36,4%), e poi

migrazioni e politica.

In tv si accentua una tendenza osservata a partire dal 2020:

la riduzione progressiva di notizie sull’Africa. Nei Tg

analizzati sono state rilevate soltanto 1.174 notizie pertinenti

(22% in meno rispetto al 2021), di cui il 74% riguardante i

flussi migratori e la gestione dell’accoglienza. Nel 2022 sono

diminuite le news su guerra e terrorismo a favore di notizie su

viaggi istituzionali di ministri italiani in Africa, forniture

di gas, Cop27 ed eventi di cronaca come il caso Soumahoro.

La marginalità di attenzione per l’Africa viene confermata

anche negli 85 programmi di infotainment analizzati su 7 reti

televisive: su 61.320 ore trasmesse in un anno sono stati

rilevati, in calo rispetto allo scorso anno, 700 riferimenti

all’Africa, in media un riferimento ogni 87 ore di

programmazione.

Dal rapporto di Amref emerge che di innovazione in Africa sui

media italiani “si parla poco e spesso nel modo sbagliato”. Nei

75 programmi televisivi analizzati, in 829 puntate, solo il 6%

dei frame (50 frame) è dedicato al tema dell’innovazione e dello

sviluppo in Africa. (ANSA).



