Ancelotti chiama Tchouaméni e lo porta al Real Madrid

Aurélien Tchouaméni giocherà con il Real Madrid la prossima stagione. L’accordo tra i campioni d’Europa ed il Monaco è stato raggiunto, scrive Marca, e l’arrivo del centrocampista francese di origini nigeriane e camerunesi, 22 anni, dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Quella del Real avrebbe quindi prevalso sulle proposte di altri big del continente come PSG e Liverpool. I parigini ci hanno provato fino all’ultimo, ma il giocatore è rimasto fermo nella volontà di entrare a far parte della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Quest’ultimo è intervenuto di persona nella trattativa, scriva Marca, chiamando Tchouaméni per spiegargli quanto potrebbe essere importante nell’attuale Real Madrid.



