Ancelotti,il successo?con giocatori scarsi non vinci

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “È meglio vincere giocando male.

Per avere successo, è invece meglio avere grandi giocatori e un

allenatore scarso. Con giocatori scarsi non vinci”. Lo dice

Carlo Ancelotti, ospite della trasmissione di Rai 3 ‘Che tempo

che fa’, condotta da Fabio Fazio. Poi il tecnico vincitore in

tutti i paesi in cui ha allenato, tra Italia, Spagna,

Inghilterra, Francia e Germania, rivela che tuttora, dopo una

klunga carriera, “quello che provo prima di una partita è uno

stato di malessere fisico, con aumento della sudorazione e del

battito. Ho fatto 1200 panchine e mi succede tutte le volte.

Questa preoccupazione e questi pensieri negativi arrivano, però

tutto passa quando inizia la partita. Godermi la partita? Dalla

panchina mai. Sul 3-0 non sei sempre super tranquillo o super

sereno. Davide (il figlio, suo vice ndr) a volte mi dice di

stare tranquillo sul 3-0, ma io no. Sul 3-0 è successo il

finimondo in una finale del 2005 (Milan-Liverpool di Champions

ndr). Momenti di tranquillità sulla panchina non ci sono. Un

tempo la tua squadra segnava e tu esultavi, ora non puoi neanche

più farlo perché c’è sempre il check della Var, bisogna

aspettare e l’attimo di felicità passa” Ma dopo tanto girare per il mondo, quante lingue parla? “Le

parlo tutte, tranne il tedesco, non sono riuscito – risponde -.

Me lo sono scordato. Le altre le parlo: spagnolo bene, inglese

bene, francese benino”.

Una battuta sugli allenatori che sono stati per lui un punto

di riferimento: “Liedholm a livello caratteriale è stato un

allenatore che mi ha impressionato molto – dice Ancelotti -, per

la sua calma, per la sua ironia, per la sua tranquillità. Era

molto simpatico. Poi Sacchi a livello tecnico è stato un

innovatore”. E quali sono stati i migliori calciatori con cui ha

giocato o che ha allenato? “E’ veramente difficile, perché sono

tanti. Più quelli che ho allenato di quelli con cui ho giocato.

Potrei dire Van Basten, che è stato un grandissimo, Baresi o

Maldini. Che ho allenato, sicuramente Maldini, ma posso dire

Ronaldo, CR7, Ibrahimovic, Drogba, Benzema, Vinicius…”. E

ancora: “: “Ibra è il numero uno. Dietro questa questa maschera

di arrogante c’è un grande professionista e un altruista”

(ANSA).



