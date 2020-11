Anche l’Inter sbarca nel fantacalcio su blockchain

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – L’Inter entra nel mondo del

fantacalcio con blockchain. Arrivano così a 5 – Inter, Juve,

Napoli, Roma e Lazio – i club italiani presenti sulla

piattaforma digitale Sorare e l’Italia è già al secondo posto

come tempo trascorso sul portale, dopo il Regno Unito, con una

crescita di utenti del 36% mese su mese. Sorare, nata in Francia

nel 2018, ha stretto accordi con più di 100 squadre al mondo e

conta oltre 50.000 giocatori con cinque milioni di card

scambiate, per un giro di affari, reso sicuro dalla tecnologia

utilizzata, che vale un milione di dollari al mese in vendita di

figurine digitali. (ANSA).



