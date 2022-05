Ancora cinghiali a Roma, vicino la fermata della metro Cipro

Condividi l'articolo

Ancora cinghiali in città a Roma.

Questa volta una decina di esemplari sono stati avvistati alla metro Cipro. Il video, rilanciato dalla pagina Facebook Prati in azione, è diventato virale: si vedono due esemplari adulti e molti cuccioli scorazzare nelle aree verdi adiacenti la fermata della metro. Il comune di Roma e la Regione Lazio hanno messo a punto un piano per circoscrivere il fenomeno anche alla luce dei casi di peste suina. Oltre ad una zona rossa previsto anche un piano di selezione.



