Ancora leggero calo ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) – PERUGIA, 21 GEN – Scendono ancora leggermente i

ricoverati Covid in Umbria ora 208, cinque in meno di giovedì,

mentre salgono a 12 da 11 i posti occupati in terapia intensiva

e si registrano altri sette morti legati al virus. Lo riporta il

sito della Regione.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 2.211 nuovi casi di

Covid, più 3,7 per cento rispetto alle 24 ore precedenti, e

2.554 guariti, con gli attualmente positivi che scendono a

25.599, 350 in meno.

Sono stati analizzati 3.874 tamponi e 12.279 test antigenici,

con un tasso di positività sul totale del 13,68 per cento (12,79

per cento giovedì). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte