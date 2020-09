Ancora Scu nel Brindisino, 8 arresti

(ANSA) – BRINDISI, 25 SET – Una operazione contro la Sacra

Corona Unita è stata compiuta a Brindisi, dove la Polizia ha

eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8

persone, mentre altre 5 sono state sottoposte all’obbligo di

firma, nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Direzione

distrettuale antimafia di Lecce. Per l’esecuzione degli arresti

è scattata una vasta operazione con 100 poliziotti in campo.

Gli inquirenti evidenziano che gli elementi acquisiti nelle

indagini della Squadra Mobile di Brindisi dimostrano come

l’associazione mafiosa Sacra Corona Unita sia tuttora operativa

in città e nella provincia, in particolare la frangia storica

che fa capo al clan Campana. (ANSA).



