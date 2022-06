Ancora tensione sullo spread Btp-Bund, apertura in rialzo

Condividi l'articolo

Dopo la corsa della vigilia, ancora tensione sullo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha aperto la seduta sui mercati telematici a 220 punti base dopo la chiusura di ieri a quota 216. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,62% rispetto a una conclusione della giornata precedente a quota 3,58%.

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,66%, l’Ftse All share un calo dello 0,63%.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero calo in avvio di seduta: Londra ha aperto in ribasso dello 0,5%, con Parigi negativa dello 0,6%, Francoforte e Amsterdam dello 0,7%. In calo dello 0,6% Madrid, in frazionale ribasso (indice Moex -0,3%) la partenza della piazza azionaria di Mosca.

LA STRETTA DELLA BCE – Addio, dopo sette anni, agli acquisti di debito pubblico da parte della Bce. E addio anche all’epoca dei tassi d’interesse negativi, con un primo rialzo a luglio da un quarto di punto, cui ne seguirà un altro già a settembre probabilmente da mezzo punto. Quanto allo ‘scudo anti-spread’, Francoforte s’impegna, per il momento, solo verbalmente e senza darsi una soglia oltre la quale intervenire. Il meeting di giugno della Bce, questa volta in trasferta ad Amsterdam, non poteva avere una sede più appropriata di quella offerta dalla banca centrale olandese dove siede il ‘falco’ Klaas Knot. Perché fra rischi di un’inflazione fuori controllo per la guerra e i prezzi energetici, e rischi di recessione causati dai prezzi alle stelle, la Bce ha deciso di dedicarsi ai primi, mettendosi sulla scia già tracciata dalla Fed.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte