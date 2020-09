Andalucia Masters, Catlin vince in volata

(ANSA) – ROMA, 06 SET – Dalla squalifica arrivata all’English

Championship per aver violato il protocollo di sicurezza messo

in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da

Covid-19, al primo successo sull’European Tour. L’Andalucia

Masters di golf va a John Catlin che a Sotogrande, in Spagna,

con un totale di 286 (+2) colpi ha superato al fotofinish la

concorrenza di Martin Kaymer, secondo (con 287, +3) per la

seconda settimana consecutiva e a secco di vittorie dal 2014.

Due azzurri nella Top 10: Guido Migliozzi, 6/o con 289 (+5), e

Lorenzo Gagli, 10/o con 292 (+8) dopo un crollo nel giro finale.

Finale rocambolesco sul percorso del Real Club Valderrama,

teatro nel 1997 della Ryder Cup. Sulla Costa del Sol nessun

giocatore è riuscito a chiudere la gara con un punteggio sotto

il par. E Catlin, 29enne di Sacramento (Stati Uniti), ha

festeggiato l’impresa con un parziale finale di 75 (+4)

caratterizzato da 4 bogey e nessun birdie. Il successo

dell’americano è stato facilitato dalle troppe occasioni

sprecate da Kaymer che già allo UK Championship aveva gettato al

vento la vittoria. Un déjà vu per il tedesco (ex numero 1 al

mondo nel 2011), il cui ultimo successo risale al giugno 2014

quando a Pinehurst riuscì a imporsi allo US Open, uno dei 4

Major del golf maschile.

Buon finale per Migliozzi, che precede in classifica Gagli,

scivolato dalla 3/a alla 10/a posizione dopo l’ottima prova

fornita nel “moving day” della rassegna, avvalorata anche da una

hole in one.

Ottava vittoria da professionista per Catlin, che dopo le sette

arrivate su diversi circuiti asiatici ha colto la prima sul

massimo circuito continentale del green. Riscattando la

squalifica inflittagli lo scorso agosto nel Regno Unito per

essere uscito dalla “bolla” dell’European Tour per andare a cena

fuori in un ristorante inglese compromettendo le linee guida.

Dalla delusione alla gioia, all’Andalucia Masters Catlin fa

festa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte