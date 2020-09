Andalucia Masters, Migliozzi nel quartetto di testa

(ANSA) – ROMA, 03 SET – All’Andalucia Masters di golf

l’Italia è subito grande protagonista con Guido Migliozzi. A

Sotogrande, in Spagna, nel torneo dell’European Tour, l’azzurro

con un parziale di 69 (-2) al termine del primo round condivide

la leadership della classifica con lo scozzese Connor Syme, con

l’iberico Jorge Campillo e con l’americano John Catlin.

Sul percorso del Real Club Valderrama – dove nel 1997 si disputò

la Ryder Cup (vinta dall’Europa per 14,5-13,5), con il Vecchio

Continente capitanato da Severiano Ballesteros – il vicentino ha

fatto registrare cinque birdie macchiati da un bogey e un doppio

bogey che non gli hanno permesso di volare da solo in testa alla

classifica.

Una vetta per quattro. Equilibrio assoluto nella manche

d’apertura con lo spagnolo Pep Angels 5/o (70, -1) a un solo

colpo dai leader. Buon inizio anche per Rasmus Hojgaard, grande

favorito della vigilia e reduce dal trionfo nello UK

Championship a Birmingham. Il 19enne danese dopo 18 buche

giocate è 6/o (71, par). Stesso score, tra gli altri, anche per

Pablo Larrazabal e Justin Harding. Mentre Thorbjorn Olesen è

12/o (72, +1), appena fuori dalla Top 10.

Tra gli azzurri buona classifica anche per il capitolino Andrea

Pavan, 21/o (73, +2) davanti a Lorenzo Gagli, 35/o (74, +3).

Condividono invece la 68/a posizione (76, +5) Francesco Laporta

ed Edoardo Molinari. Delude Renato Paratore, 85/o (77, +6) e

chiamato ora alla rimonta per evitare l’uscita al taglio.

Giornata no anche per Lorenzo Scalise, solo 97/o (78, +7), e

Nino Bertasio, 104/o (79, +8).

Gara condizionata dal vento su un campo, quello del Real Club

Valderrama, tra i più difficili di tutto il massimo circuito

continentale del green maschile. A Sotogrande l’Italgolf parte

forte e sogna con Migliozzi. (ANSA).



—

