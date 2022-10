“Andiamo sulle navi”. Riparte il ritornello pro migranti della sinistra

Condividi l'articolo

Arrivato in Parlamento col gruppo Sinistra e Verdi il deputato Aboubarak Soumahoro detta già la sua agenda in tema di tutela dei cittadini stranieri presenti sul territorio italiano e dei migranti.

Tre i punti fondamentali: l’equiparazione dei salari dei lavoratori immigrati a quelli dei cittadini italiani, l’abolizione della Legge Bossi-Fini sull’immigrazione clandestina e la concessione immediata della cittadinanza a quei 1,4 milioni di extracomunitari che vivono nel nostro Paese.

Non solo. Ora che, grazie all’intervento del ministro Matteo Piantedosi, si è riportata l’attenzione sulla tematica delle navi Ong e dei porti, il deputato Soumahoro lancia un appello alla sinistra, invitandola a salire sulle imbarcazioni che viaggiano con a bordo i migranti.

La proposta di Soumahoro

“ Lancio l’invito a tutte e a tutti i parlamentari dell’opposizione ad andare sulle navi che salvano gli esseri umani nel Mediterraneo, per far valere i principi di umanità racchiusi nella nostra bella e attuale Carta costituzionale ” dichiara il deputato Soumahoro, come riportato da Ansa. “ In questo momento, in cui alcuni ministri si apprestano a tenere sospese vite umane in mare, non si può solo continuare a parlare ma bisogna agire. Servono azioni risolutive e determinanti anche per fermare i disumani accordi libici ” aggiunge.

Insomma, l’area di sinistra non ha perso tempo e già protesta contro l’operato del Viminale. Soumahoro approfitta dell’occasione anche per lanciare una frecciata nei confronti di coloro che hanno “ cambiato idea a proposito di quel memorandum dopo averlo promosso “. Questi ultimi, secondo il deputato, sono ancora in tempo per stare dalla parte giusta della Storia. “ Anche se gli annali della Storia riporteranno le loro firme indebili ” attacca.

L’accordo con la Libia, aggiunge Soumahoro, non deve essere rinnovato. Citando Martin Luther King, il deputato invita infine la sinistra a prendere una posizione netta.

Le reazioni

Si è detto d’accordo Nicola Fratoianni, deputato del gruppo Sinistra e Verdi. Il parlamentare ha ricordato di essere fra l’altro già salito più di una volta sulle navi Ong. Una dimostrazione utile, che deve essere fatta. I paesi mediterranei più vicini, aggiunge Fratoianni, devono assumersi il percorso di ricerca e del soccorso. “ Che debba esserci un processo complesso e completo di ricerca e soccorso è fuori da ogni dubbio ed è bene che i parlamentari svolgano anche da questo punto di vista funzioni di controllo, sostegno e supporto rispetto a un tema su cui in questi anni in questo Paese ne abbiamo viste di tutti i colori ” conclude.

“Benissimo andare sulle navi, ma affia nchiamo tutto questo a iniziative legislative che, se avranno un largo sostegno delle opposizioni si dovranno discutere anche se non vuole la maggioranza, e alla modifica della Bossi-Fini che ho già ripresentato” , è invece la risposta di Riccardo Magi, presidente di +Europa.

