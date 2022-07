Condividi l'articolo





Il Rimini Football Club rende noto l’ingaggio per la stagione 2022/23 del difensore Andrea Acquistapace. L’esterno difensivo classe 2000, che in carriera ha disputato 144 gare in Serie D, nell’ultima stagione ha indossato le casacche di Castellanzese e Sanremese con 28 presenze complessive.

