Andrea Donaera, racconto l’amore che “spacca”

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 18 OTT – ANDREA DONAERA, LEI CHE NON TOCCA MAI

TERRA (NNE, PP 234, EURO 17). Torna con una storia di amore e

morte Andrea Donaera dopo il fortunato esordio con ‘Io sono la

bestia’. Nel nuovo romanzo nero ‘Lei che non tocca mai terra’,

in libreria per NN Editore, porta alle estreme conseguenze la

forza di un sentimento che nel bene e nel male “spacca”.

“L’incontro con un’altra persona può essere una meravigliosa

spaccatura perchè da soli, interi, non si vuole più stare. Però

a volte può essere anche un trauma, un dramma” dice all’ANSA lo

scrittore salentino, 32 anni, nato a Maglie nel 1989, che viene

dalla poesia, ha un gruppo metal, fa il ghostwriter e a

novembre aprirà una libreria a Gallipoli, dove è cresciuto.

“Ho vissuto tre anni a Bologna, da un anno sto a Rimini e a

fine mese torno a Gallipoli per lavoro. Ho vinto un bando

europeo con la mia compagnia per aprire una libreria

indipendente e lo faremo tra novembre-dicembre. Si chiamerà Macaria, che vuol dire Stregoneria in dialetto gallipolino. Sarà

goticheggiante con attenzione alle case editrici indipendenti”

racconta Donaera.

In ‘Lei che non tocca mai terra’ Miriam è in coma dopo un

incidente stradale. Andrea ha passato con lei una sola notte, si

è innamorato perdutamente e ora, seduto accanto al letto della

ragazza sente la sua voce e le parla, tutti i giorni. Aspetta il

risveglio di Miriam come i genitori e la migliore amica, Gabry,

della ragazza. E c’è anche papa Nanni, un santone esorcista.

“Parlare di amore è stato anche un modo per fare una

ricognizione attorno alla letteratura della mia generazione. Ho

un podcast che si chiama ‘Ntrame’, interiora in dialetto

salentino, in cui intervisto autrici e autori al loro primo

libro di narrativa e mi sono reso conto che il voler parlare

d’amore sta diventando un fatto generazionale importante.

L’amore è un sintomo di come sta cambiando la società.

Difficilmente ci sarà uno della mia generazione che a 38-40 anni

scriverà un ‘Caos calmo’ di Sandro Veronesi con uno che ha

un’azienda, con le fusioni aziendali, la casa al mare e

quant’altro” spiega Donaera. E aggiunge: “altro grimaldello vero

e proprio, frutto di un mio feticismo letterario, è Jacques

Lacan, lo psicanalista che a un certo punto dice che

probabilmente l’amore vero è quando fa rima con la parola ‘ancora’. Tutti i personaggi di questo libro sono ossessionati

da questo ‘ancora’ mentre stanno attorno a Miriam: i genitori

vorrebbero avere ancora la loro bambina, la sua amica Gabry

vorrebbe tornare ancora a quando scoprivano insieme il sesso nell’adolescenza. Il protagonista che si chiama come me, Andrea

Donaera, vorrebbe tornare ancora a quell’unica sera in cui è

stato con Miriam e durante la quale si è innamorato. All’interno

del libro questo sentimento è gestito in modo anche negativo,

feroce, doloroso, non è un sentimento pacifico” racconta lo

scrittore.

Ma quindi il protagonista sei tu? “E’ un po’ il gioco dei

bambini del ‘facciamo che io ero, facciamo che tu eri’. Ho

seguito il consiglio del mio migliore amico in un momento in cui

ero in crisi sulla scrittura del romanzo e lui mi ha detto ‘fai

finta che eri tu’ e tutto si è sbloccato. Mi è sembrato

divertente in questo periodo in cui si parla tanto di

autofiction prenderla in modo giocoso. Non sono io ma sono

deflagrato in tutti i personaggi tranne che nel Santone.

Fisicamente lo ho fatto assomigliare a un personaggio fantasy,

Starman de Il signore degli anelli che è uno dei miei preferiti.

Mentre come figura proviene dal mio aver vissuto in un luogo, in

una famiglia e società estremamente religiosa come Gallipoli in

cui si parla molto di male” sottolinea.

Nel romanzo c’è un forte senso di vuoto. “Per spiegarlo uso

spesso una metafora di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’:

ad un certo punto Potter trova uno specchio nel castello di

Howard e vede riflesso se stesso con i suoi genitori che sono

morti quando aveva un anno. Passa un sacco di notti davanti a

questo specchio finché ad un certo punto Albus Silente, il

preside della Scuola di Magia gli dice ‘Harry non devi mai più

guardare questo specchio perchè stai imparando come non vivere e

non amare. Attaccarsi a questo passato non permette di generare

del bene nel presente. Credo che nella mia vita non sia ancora

arrivato un Albus Silente a togliermi lo specchio e ho voluto

riflettere questo mio stato personale in tutti i personaggi del

romanzo”.

Altro grande protagonista è il Sud che però è il paesaggio

mentale di Donaera. “La Gallipoli che io descrivo non è

ovviamente la Gallipoli vera. Ci ho vissuto fino a 27 anni ma il

70% della mia vita la ho trascorsa di notte, uscendo con i miei

amici a bere e stare male. Non saprei parlare di movida o di

vacanze perchè d’estate ho sempre lavorato. E’ una mia visione

di quel posto, una Twin Peaks mediterranea” E anche la lingua è

particolare: “traduco dal dialetto gallipolino in un italiano

che è frutto di una versione simultanea, con ripetizioni,

assenza di congiuntivi, parole mozzicate” e il ritmo questa

volta più che dall’heavy metal è stato dato “da quello della

taranta” dice Donaera che presto vedrà anche il suo secondo

romanzo tradotto in Francia. (ANSA).



