Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha assistito in prima fila al giuramento della premier. Sorridente, in abito scuro, ha raggiunto questa mattina il salone delle feste del Quirinale insieme alla piccola Ginevra.

Ma chi è il compagno della prima donna presidente del Consiglio nella storia italiana? Classe 1981, Andrea Giambruno ha 41 anni, è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Lui e Giorgia Meloni sono una coppia da sette anni, ma non sono sposati.

In questi anni la presidente di Fratelli d’Italia si è sempre riferita a lui, quando ha parlato di sostegno e sicurezza. Anche nella notte delle elezioni, dopo aver saputo della vittoria, la nuova premier ha ringraziato il compagno. Giambruno è rimasto ai margini del mondo della politica, non è attivo sui social, ed ha lasciato che fosse la compagna ad esprimersi, senza mai mancare di darle supporto. Lui è un giornalista, anche se adesso che la Meloni è diventata premier, ha deciso di non condurre più i tg Mediaset. Una scelta condivisa con l’azienda.

Ha studiato presso il liceo scientifico di Monza, laureandosi poi in filosofia all’università Cattolica di Milano. Autore di programmi Mediaset come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia, è poi passato a condurre Studio Aperto, fino all’abbandono di questi giorni. Giambruno ha assicurato che non ci sono stati attriti con l’azienda. Al momento lavora nella redazione della sede di Roma, in attesa di un nuovo incarico.

Dal punto di vista politico, invece, è curioso sapere che Andrea Giambruno non è affatto un uomo di destra. Parlando con Pif nel corso della trasmissione Il Testimone, Giorgia Meloni rivelò che il compagno è “di sinistra” e non ha sempre idee simili alle sue.

I due però hanno un bel legame. Stando a quanto rivelato, si sono conosciuti a Milano, negli studi Mediaset. Giorgia Meloni era ospite a Quinta Colonna, e Andrea Giambruno era uno degli autori. Poi, nel 2016 è nata la piccola Ginevra. Il tesoro dei suoi genitori.

La famiglia vive a Roma.

Parlando del compagno, Giorgia Meloni lo ha descritto come un padre presente e amorevole. Un uomo che preferisce lavorare alla sera, per trascorrere il giorno a occuparsi della figlia.

