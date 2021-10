Angelina Jolie ai bimbi: ‘Le vostre domande sono sempre le più intelligenti’

Condividi l'articolo









Alla Casa del Cinema di Roma un servizio d’ordine degno di un presidente degli Stati Uniti con tante forze di polizia e una decina di body guard per Angelina Jolie che, accompagnata dal collega Kit Harington, a Roma per promuovere ETERNALS, film di supereroi Marvel in sala dal 3 novembre con Walt Disney, ha incontrato stamattina una ottantina di ragazzini di età compresa tra i 10 e i 12 anni provenienti dall’Istituto Comprensivo Acquaroni di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana, e dall’Istituto per non udenti ‘Antonio Magarotto’.

Un incontro organizzato da Alice nella Città e The Walt Disney Company Italia, dove a fare le domande sono stati questi ragazzini felici, e neppure troppo meravigliati, di avere davanti una superstar di Hollywood. Fatto sta che l’attrice, da sempre impegnata nel sociale, ambasciatrice dell’UNHCR e con sei figli, tra cui tre adottati, a un certo punto dice con entusiasmo rivolta alla platea: “Credo che le vostra domande siano particolarmente intelligenti per un fatto molto semplice: i bambini sono più intelligenti degli adulti. Non lo dimenticate mai, non siate confusi e non fate sempre le cose che vogliono farvi fare. La cosa importante è stare uniti, perché uniti siete molto più forti”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte