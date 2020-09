Anime Manga, storie maghette, calciatori e robottoni

(ANSA) – MODENA, 02 SET – Fondazione Modena Arti Visive

ospita dal 12 settembre al 10 gennaio la mostra ‘Anime Manga.

Storie di maghette, calciatori e robottoni’: l’esposizione, a

Palazzo Santa Margherita, è realizzata a partire dai materiali

conservati all’interno della Collezione Museo della Figurina,

donata nel 1992 da Giuseppe Panini al Comune di Modena e oggi

gestita da Fmav.

La mostra si focalizza sul legame tra manga e anime, mettendo

in evidenza come nella maggior parte dei casi i cartoni animati

giapponesi siano derivati da prodotti editoriali, sebbene non

manchino esempi del percorso inverso, per cui celebri anime

hanno ispirato la creazione dei corrispettivi manga. Il percorso

illustra nascita e modalità di diffusione tipiche di queste

forme di intrattenimento, insegna a decodificarne il linguaggio

peculiare e i segni grafici, spiega i generi principali in cui

vengono suddivisi i manga, da quelli per l’infanzia – i

cosiddetti kodomo – agli spokon a tema sportivo, passando

attraverso i cartoni animati del World Masterpiece Theater

tratti da opere letterarie occidentali. Alcune sezioni sono

dedicate al genere femminile sh?jo, di cui fanno parte le

celeberrime maghette e le storie sentimentali, e sh?nen, storie

avventurose per il pubblico maschile, con un focus sui mitici

robottoni come Mazinga e Danguard.

Proprio gli anime sono i protagonisti assoluti dell’editoria

delle figurine dagli anni Ottanta in poi: Kiss me Licia,

L’incantevole Creamy, Occhi di gatto, Holly e Benji, per fare

qualche esempio, sono stati compagni dei pomeriggi di bambini e

adolescenti che negli album di figurine e nelle card hanno

trovato l’opportunità di giocare con i loro personaggi

preferiti, intrattenendosi secondo modi e tempi diversi rispetto

a quelli televisivi. Oggetto di censura che spesso li ha

snaturati, questi cartoni animati sono stati criticati da

pedagoghi, genitori e opinionisti. Oggi invece, anche in ambito

accademico, studi riconoscono agli anime un posto importante nel

cinema di animazione internazionale, il merito di avere

reinventato generi come la fantascienza, il feuilleton, la

sit-com e di aver saputo sviluppare un linguaggio nuovo

all’interno dei limiti di un budget ridotto. (ANSA).



