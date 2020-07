(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “L’Associazione Nazionale Magistrati

non dimentica, insieme con le persone che con lui hanno perso la

vita nell’adempimento estremo del dovere, la figura di Paolo

Borsellino, che oggi e sempre rappresenta un modello di

professionalità, coraggio e impegno civile per tutta la

magistratura”. Così l’Associazione Nazionale Magistrati, in

occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte