Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 DIC – ANNAROSA MATTEI, SOGNO NOTTURNO A

ROMA 1871-2021 (La Lepre Edizioni, pp.368, euro 20). E’ il

ritratto suggestivo e visionario di una città bellissima e

struggente, comunque unica al mondo, amata da artisti e

intellettuali, sempre celebrata ma mai compresa fino in fondo

quello che Annarosa Mattei offre nel libro “Sogno notturno a

Roma (1871-2021)”, in libreria con La Lepre Edizioni. Attraverso

dialoghi e digressioni, il libro si propone di condurre il

lettore alla scoperta dei traumi subiti dalla città, proclamata

capitale del Regno d’Italia nel 1871, attraverso una

ricognizione notturna dei luoghi più devastati dalle demolizioni

e dalle ristrutturazioni attuate a partire da quell’anno fatale

(come per esempio la demolizione di un’enorme area intorno al

Campidoglio di incomparabile pregio storico e artistico,

comprendente gran parte dei più antichi rioni, quali Campitelli,

Pigna, Trevi, Monti). L’autrice porta avanti la sua narrazione

per svelare l’anima ferita della città attraverso cinque

personaggi, non tutti umani, in un cammino nel cuore di Roma, al

di fuori del tempo reale, lungo un percorso che parte da piazza

Venezia e ritorna, dopo un ampio giro, a via dei Fori Imperiali.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte