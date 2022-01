Anno giudiziario: Ancona, “preziosa opera Capo dello Stato”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 22 GEN – Aprendo l’Anno giudiziario nelle

Marche, al Palazzo di Giustizia di Ancona in una cerimonia ‘ristretta’ nei tempi e nelle presenze per rispetto delle norme

anti-Covid, il presidente della Corte d’appello di Ancona Luigi

Catelli ha rivolto un saluto “con deferenza” al Capo dello Stato

Sergio Mattarella, “supremo garante della Costituzione” cui il

magistrato ha rivolto “un sentito ringraziamento per la preziosa

opera svolta durante il suo mandato nell’interesse della Nazione

e, in particolare, a sostegno della giustizia e dei principi

fondamentali di autonomia ed indipendenza della Magistratura”.

Ad Ancona partecipano alla cerimonia solo rappresentanti

delle istituzioni, autorità civili e militari, tra le quali il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, uno dei tre ‘grandi elettori’ dalle Marche che saranno a Roma da lunedì per

l’inizio delle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della

Repubblica.

Concludendo il proprio intervento, Catelli ha ripreso

concetti espressi dal Presidente Mattarella: “l’autonomia e

l’indipendenza della Magistrature e delle altre Istituzioni di

garanzia costituiscono un bene comune, da salvaguardare e

preservare nell’interesse di tutti; la Costituzione non

appartiene alla maggioranza o all’opposizione, ma è un insieme

di valori, patrimonio di ogni cittadino, delle generazioni

presenti e di quelle future”. (ANSA).



