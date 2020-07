Annullata Più libri 2020, nasce festa lettura Insieme a Roma

ROMA – Non si farà l’edizione 2020 di ‘Più libri più liberi’. La Fiera della piccola e media editoria alla Nuvola di Fuksas, all’Eur, slitta al 2021 a causa della pandemia. Ma in questo anno di sospensione arriva ‘Insieme, lettori, autori, editori’, una grande festa dedicata alla lettura che si terrà a Roma dall’1 al 4 ottobre tra l’Auditorium Parco della Musica e il Parco archeologico del Colosseo di cui è “molto orgoglioso e felice” il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo.

“Auguro il miglior successo all’iniziativa, come a tutti i curatori. ‘Insieme’ si terrà eccezionalmente quest’anno, dopo le difficoltà del lockdown, e vede – per la prima volta – l’impegno dei due nuovi curatori del Festival Letterature, Lea Indiorio e Andrea Cusumano, ai quali l’Istituzione Biblioteche di Roma ha affidato da quest’anno – e per i tre successivi – la cura dell’iniziativa” spiega Bergamo della manifestazione che prevede la presenza di circa 200 editori con un ricco calendario di incontri con autori italiani e stranieri, sia in presenza che in streaming. E’ un “evento unico, e non ripetibile, nato dall’esigenza in questo anno particolare di restituire luoghi di incontro agli appassionati del mondo del libro e per trovare un nuovo modo di stare ‘insieme'” spiegano gli organizzatori.

Il programma generale dell’evento sarà a cura di un comitato editoriale composto da Silvia Barbagallo, Andrea Cusumano, Michele De Mieri, Lea Iandiorio, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. A ‘Insieme’, promossa da Roma Capitale, la Regione Lazio ed il Centro per il libro e la lettura, aderisce “con vera soddisfazione e con pieno impegno” l’Associazione Italiana Editori come dice il presidente Ricardo Franco Levi. “Un evento speciale per un anno speciale, pensato ad hoc per la situazione che stiamo vivendo. È bello sapere che in un momento così difficile proprio il libro e lettura offrano l’opportunità di fare sistema nell’interesse della collettività” dice Levi dopo aver annunciato l’annullamento di ‘Più libri più liberi’ che l’Aie organizza fin dalla nascita.

“Conosciamo molto bene il valore culturale che ha per la città di Roma e per l’editoria italiana tutta Più libri più liberi: dover rinunciare è stato per noi un grandissimo dispiacere, ma crediamo di aver fatto la scelta migliore a tutela di tutti” spiega Levi. E sottolinea l’intenzione di ripartire a pieno regime il prossimo anno: “Più libri più liberi tornerà nel 2021 ancora più ricca di eventi e più grande di prima sempre nella splendida Nuvola di Fuksas”. Fino all”ultimo momento utile, racconta la presidente della Fiera Annamaria Malato, “abbiamo studiato la possibilità di poter svolgere ‘Più libri più liberi’ in sicurezza, ma ha dovuto prevalere il senso di responsabilità: non ci sono le condizioni per organizzare un evento di questa portata e complessità – con oltre 100 mila presenze ogni anno, più di 500 espositori, migliaia di relatori – garantendo il distanziamento tra le persone che potrebbe essere necessario anche nei prossimi mesi. Poiché è impossibile fare previsioni di qui a 4-5 mesi, pensiamo che rinunciare sia anche un modo per tutelare i nostri espositori dal pericolo di lavorare a una rassegna che rischierebbe di dover essere poi annullata all’ultimo minuto”. E anche la Malato rassicura: “La Fiera nazionale della piccola e media editoria tornerà nel 2021 con un’edizione più grande e più bella di prima”. Nata da un’idea di Letterature, Libri Come e Più libri più liberi, ‘Insieme’, progetto promosso dal Mibact, è organizzato dall’Associazione Italiana Editori, Istituzione Biblioteche di Roma e Fondazione Musica per Roma in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e Zètema Progetto Cultura. Si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica, nell’area pedonale, nei giardini pensili come in alcuni spazi interni, al Parco Archeologico del Colosseo – tra la Basilica di Massenzio, lo Stadio Palatino e il Tempio di Venere – e al quartiere Eur con un’anteprima speciale che inaugurerà la manifestazione il 30 settembre.

