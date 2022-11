ANSA-BOX/Maltempo forte sull’Italia da lunedì sera per 24h

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Dalla sera di lunedì 21 novembre a

partire dalle 20 circa e per le successive 24 ore l’Italia sarà

sferzata dal passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e

intesa proveniente da Ovest. Massima attenzione per alcune

regioni. In particolare la Liguria, nel settore di Levante, dove

si prevede “la situazione più pericolosa per il fatto che viene

interessata da subito dall’area pre-frontale della

perturbazione”. Queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore

e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Colpite da questo

passaggio, dice Sanò, “anche la Sardegna e via via, con lo

scorrere delle ore la Toscana (dove però già dal pomeriggio di

martedì 22 novembre il tempo dovrebbe migliorare), e soprattutto

poi il Lazio, nella zona del Golfo di Gaeta, e la Campania,

soprattutto nel Cilento. La perturbazione interesserà anche

Abruzzo, Basilicata e Molise”. Al Nord, invece, “massima

attenzione nel Bellunese, nella zona dove la tempesta Vaia

distrusse un intero territorio nel 2018. Previsti venti forti di

scirocco. Come anche sulle regioni del Nordest. E acqua alta a

Venezia. Sulle vette delle Alpi orientali, invece, tempo

prettamente invernale per lo scontro dell’aria fredda

proveniente dalle isole britanniche e dalla Scandinavia con

l’aria più calda di scirocco”. Situazione che localmente provoca

la cosiddetta “goccia fredda con anche 80cm di neve a basse

quote, 900metri, e addirittura, come alcuni modelli indicano,

neve anche a valle, determinando un tempo più invernale che

autunnale”.

Dopo questo passaggio “mercoledì – afferma Sanò – sarà tutto

finito. Il sole tornerà a splendere un po’ su tutta la Penisola.

I venti saranno di tramontana sul Lazio e di maestrale sulla

Sardegna. Le temperature minime raggiungeranno 1 grado a Milano

e Torino ma la massima sarà intorno a 10. Mentre a Palermo e

Cagliari, pur se con i venti, la massima si attesta sui 20

gradi, 17 gradi di massima a Roma ma con tramontana”. (ANSA).



