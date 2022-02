ANSA/Enel: +33,8% ricavi 2021, record per rinnovabili

Condividi l'articolo

(di Stefania De Francesco) (ANSA) – ROMA, 03 FEB – Enel prepara la chiusura dei conti

2021 e dall’esame dei risultati consolidati preliminari

dell’esercizio vede i ricavi a 88,3 miliardi di euro, in aumento

del 33,8% rispetto ai 66 realizzati nel 2020, e l’Ebitda

ordinario a 19,2 miliardi in crescita del 6,7% rispetto ai 18

miliardi dell’anno prima. L’indebitamento finanziario netto si

attesta a 52 miliardi di euro (45,4 miliardi di euro a fine

2020, +14,5%). I dati definitivi sono attesi il 17 marzo.

Il gruppo energetico diffonde la nota dopo il Consiglio di

amministrazione che ha esaminato i conti preliminari e spiega

che il fatturato è aumentato innanzitutto per il settore

Infrastrutture e Reti, per effetto delle maggiori quantità

trasportate, conseguenti all’incremento della domanda di energia

elettrica; poi grazie a Enel Green Power, per la maggiore

produzione da fonti rinnovabili, business in cui il gruppo

guidato da Francesco Starace si conferma il più grande operatore

privato al mondo.

Il 2021 si è già mostrato un anno da record sul fronte

dell’energia pulita: l’azienda ha raggiunto una capacità totale

gestita di circa 54 Gw e punta dritto verso l’obiettivo di

capacità complessiva (batterie comprese) di circa 154 Gw al

2030.

L’aumento del fatturato include il provento dalla cessione

della partecipazione del 50% in Open Fiber per circa 2,73

miliardi di euro che ha più che compensato l’effetto cambi

negativo, prevalentemente in America Latina. Questo introito ha

comportato un effetto sull’indebitamento finanziario netto

consolidato di circa 2,42 miliardi di euro. Questo incasso,

insieme ai positivi flussi di cassa generati dalla gestione

operativa e all’emissione di un prestito obbligazionario non

convertibile subordinato ibrido perpetuo da 2,75 miliardi hanno

contenuto l’indebitamento che, spiega Enel, è cresciuto per via

di investimenti, pagamento dei dividendi e acquisto di

un’ulteriore quota di partecipazione nel capitale di Enel

Américas.

Ricavi e margine operativo lordo hanno goduto anche delle

buone performance di Enel X e Generazione Termoelettrica e

Trading.

Il colosso energetico accelera anche sulla trasformazione

digitale delle reti elettriche e afferma il profilo della

sostenibilità in ogni ambito del proprio business, compresa la

propria strategia finanziaria. Fra le varie operazioni del 2021,

anche l’acquisizione del 50% e Intesa Sanpaolo al 20% di Mooney

per creare una fintech europea, visto che i pagamenti digitali

sono sempre più utilizzati per le bollette elettriche e i

servizi avanzati, come la mobilità elettrica, aveva spiegato il

numero uno di Enel Francesco Starace.

Anche il digitale è al centro del business 2021 di Enel con

il lancio di Gridspertise, una nuova controllata che aiuterà i

Gestori dei sistemi di distribuzione a realizzare reti

intelligenti in tutto il mondo. (ANSA).



