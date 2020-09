ANSA/ F1: a Faenza caroselli Alpha Tauri,’Ferrari impari’

(ANSA) – ROMA, 07 SET – “Ieri ci sono stati caroselli a

Faenza e intorno alla fabbrica da parte degli appassionti. I

romagnoli sono focosi quando riescono ad alzare la testa e ci

sarà stato certamente un pizzico di orgoglio rispetto alla

Ferrari”. Parole e musica targate Giancarlo Minardi, il

fondatore della scuderia di Faenza, prima Toro Rosso ora Alpha

Tauri, ieri in trionfo nel Gran Premio d’Italia a Monza col il

pilota francese Pierre Gasly. “E’ stata un bella giornata di

sport con la Mercedes che finalmente ha fatto un errore – ha

sottolineato Minardi al telefono con l’ANSA – solo così ci si

può divertire. Sono orgoglioso che una società fondata da me è

ancora presente dopo tanti anni sul territorio e ne sono una

prova i tanti messaggi di amicizia e di affetto che mi sono

arrivati. E’ stato un pomeriggio bello e speriamo di viverne

altri”. Qualche aneddoto da parte di un meccanico amico sulla

festa nel team? “Ancora no, ma domani – ricorda Minardi – quando

andrò in sede Alpha Tauri per una intervista con un giornalista

olandese forse mi racconteranno”.

E la Ferrari dei disastri può prendere lezione dalla scuderia

di Faenza: “sì direi di sì, devono essere umili e rimboccarsi le

maniche. Deve vedere dentro di se, è caduta in un buco nero e

deve venirne fuori”.

A circa trent’anni dalla fondazione da parte di Giarnarlo

Minardi l’azienda di Faenza è stata acquisita (era il 2005)

dalla Red Bull che l’ha chiamata Toro Rosso per poi ad oggi

essere ribattezzata Alpha Tauri. Un vero e proprio fiore

all’occhiello in Emilia Romagna con circa 500 dipendenti, di cui

la metà sono italiani ed il resto proviene da ben 35 paesi

diversi. Di questi la maggior parte sono inglesi. Una nota che

contraddistingue l’Alpha Tauri è la presenza di numerose donne,

il 25% circa dell’attuale forza lavoro. (ANSA).



