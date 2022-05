ANSA firma nuovi accordi di collaborazione nel Nord Europa

Condividi l'articolo

Tre nuovi accordi di partnership internazionale, firmati in occasione dell’annuale meeting delle Agenzia partecipanti alla rete internazionale MINDS, vanno ad incrementare il portafoglio di collaborazioni strategiche dell’Agenzia ANSA nell’area del Nord Europa e della penisola scandinava: sono quelli sottoscritti in questi giorni con l’Agenzia finlandese STT, la svedese TT e la danese RITZAU.

Tutti gli accordi di collaborazione sono stati firmati alla presenza dei rappresentanti delle Ambasciate italiane nei tre Paesi coinvolti.

Le partnership prevedono lo scambio tra le Agenzie dei rispettivi contenuti informativi in lingua inglese; i partner potranno pertanto utilizzare i rispettivi servizi per uso editoriale e potranno sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti – media, istituzioni e aziende – dei rispettivi Paesi.

Per l’Ambasciatore d’Italia a Helsinki Sergio Pagano, “l’accordo tra ANSA e l’agenzia di stampa finlandese STT si inserisce in un percorso di concreto rafforzamento della collaborazione, già molto approfondita, tra i nostri due Paesi, favorita anche dalla comune appartenenza alla famiglia europea.

L’estensione di tale collaborazione anche al settore dell’informazione è un passaggio molto significativo, soprattutto in questa fase di forte e rinnovata attenzione del pubblico italiano alle vicende di questa nazione amica, collocata ai confini nord-orientali dell’Europa. In particolare, l’intesa tra ANSA e STT consentirà agli operatori dei nostri Paesi di poter beneficiare di informazioni di qualità soprattutto in ambito economico, consentendo una maggiore conoscenza delle opportunità offerte da questo dinamico mercato, grazie ad approfondimenti sui settori di maggiore rilevanza in termini di sviluppo e sulle novità normative. Confido quindi che grazie a questo nuovo strumento possano trarre ulteriore beneficio le relazioni bilaterali, che già l’anno passato hanno registrato un nuovo record nell’interscambio commerciale, cresciuto per la prima volta fino a 5 miliardi di euro”.

“Come Ambasciata d’Italia in Danimarca esprimiamo sincera soddisfazione per la firma dell’accordo di collaborazione tra la nostra Agenzia ANSA e la danese Ritzau. Si tratta di due realtà che hanno fatto la storia dell’informazione nei rispettivi Paesi e che ora possono offrire un reciproco valore aggiunto alle attività di entrambi. Ciò è ancora più importante nelle attuali circostanze, che vedono la libertà e l’imparzialità dell’informazione costantemente minacciate da censura e disinformazione in molti Paesi. La cooperazione tra soggetti like minded è pertanto un obiettivo cruciale per chi ha a cuore la libertà di stampa”, ha dichiarato da parte sua l’Ambasciatore italiano in Danimarca Luigi Ferrari.

“Accolgo con soddisfazione la firma dell’accordo fra ANSA e l’omologa agenzia svedese TT – ha commentato infine l’Ambasciatore italiano in Svezia, Vinicio Mati -, certo che tale rinnovata collaborazione contribuirà ad una ancor più capillare informazione di quanto accade in entrambi i Paesi.

Negli ultimi anni si è infatti manifestata con sempre maggiore evidenza la necessità di una più ampia ed approfondita conoscenza reciproca, un’opportunità da cogliere per esplorare gli importanti spazi di collaborazione in ambito politico, economico, scientifico, sociale e culturale che esistono fra i nostri due Paesi. Attraverso questo accordo e la successiva collaborazione che ne seguirà, svedesi e italiani disporranno di un’ulteriore fonte di informazione per dare impulso ai rapporti fra Italia e Svezia”.

L’Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri sottolinea l’importanza degli accordi raggiunti: “Le nuove partnership siglate in questi giorni completano il quadro delle collaborazioni internazionali attivate da ANSA con le maggiori Agenzie di informazione nell’area dell’Europa del nord, tassello fondamentale della nostra strategia internazionale che prevede il raggiungimento di una rete capillare di partnership in tutto il mondo. L’obiettivo è disporre e rendere disponibile un’informazione sempre più completa e articolata a livello internazionale e, allo stesso tempo, avere la possibilità di sviluppare progetti commerciali congiunti nei vari Paesi interessati”.

Per l’Amministratore Delegato di STT, Kimmo Laaksonen, “le agenzie di stampa hanno un ruolo chiave da svolgere nel fornire informazioni affidabili e combattere le notizie false. Ciò è stato evidenziato durante la pandemia e la guerra in Ucraina. La cooperazione tra le agenzie di stampa ci aiuta in questo, fornendo informazioni affidabili da tutto il mondo. Per una piccola Agenzia di stampa come STT, la cooperazione è particolarmente importante. L’Italia è un attore chiave a livello europeo e mondiale. La collaborazione con l’ANSA offre a STT occhi e orecchie sulla società italiana e sulla vita del popolo italiano. La forte presenza dell’ANSA in America Latina consente a STT di mettere in luce aspetti che STT non è stata in grado di seguire in precedenza. La cooperazione offre all’ANSA l’opportunità di riferire sulla situazione in Finlandia e di fornire al mondo informazioni aggiornate e accurate. Il rapido cambiamento nell’ambiente politico finlandese legato alla politica di sicurezza sta suscitando notevole interesse. Siamo in una situazione in cui la Finlandia è sotto i riflettori delle notizie internazionali a un nuovo livello”.

L’Amministratore Delegato di TT Per-Anders Broberg ha espresso soddisfazione per la partnership con ANSA: “L’aggiunta dell’informazione ANSA come fonte nei nostri reportage è un modo per TT di ampliare ulteriormente le nostre prospettive. Ciò andrà a vantaggio dei nostri clienti in futuro.” “A nome dell’agenzia di stampa danese Ritzau Bureau sono lieto di ampliare la nostra cooperazione internazionale firmando questo accordo con ANSA. L’Italia è il terzo paese più grande dell’Ue e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra conoscenza con la copertura delle notizie dell’Italia nel nostro servizio di notizie nazionale danese, e di esplorare nuove idee di business con ANSA per rafforzare entrambe le nostre agenzie di stampa”, ha dichiarato Lars Vesterl›kke, CEO di Ritzaus Bureau.





