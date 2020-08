+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++

(ANSA) – ROMA, 3 AGO – Questi i principali appuntamenti di domani ++ POLITICA ++ ROMA – Camera, Sala Stampa ore 10.00 Conferenza stampa Enrico Costa FOTO ROMA – Camera ore 12.00 Conferenza stampa Deputati Pd – Presentazione della Risoluzione su recupero del gap infrastrutturale del Mezzogiorno ROMA – ore 12.00 Conferenza stampa Pietro Navarra (mozione sud) ROMA – Montecitorio, Studio del Presidente ore 14.00 Il presidente della Camera Roberto Fico incontra l’Ambasciatore d’Italia in Israele, Gianluigi Benedetti FOTO LIGURIA – Tour del leader della Lega Nord Matteo Salvini in Liguria: a Ventimiglia incontra i cittadini (ore 15 – via Aprosio); ad Albenga partecipa all’intitolazione della sede del partito alla ex sindaco Rosy Guarnieri (ore 17 – Piazza San Francesco). A seguire visita l’azienda agricola ‘Pastor Luigi’ in regione Lollo 88 e infine si reca a Genova dove incontra i cittadini allo stabilimento balneare ‘Sys sporting club’ (ore 21 – Longomare Lombardo 27) FOTO ROMA – Quirinale ore 16.00 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i presidenti delle Regioni FOTO ROMA – Senato ore 18.00 Conferenza dei Capigruppo ++ ECONOMIA E FINANZA ++ ROMA – Cda Atlantia su risultati semestre ROMA – Cda Enav su risultati semestre ++ MONDO ++ SKOPJE – Sessione per costituire il parlamento dopo le elezioni (ANSA).



