ANSA-IL-PUNTO/COVID: balzo contagi in Sardegna e due morti

(ANSA) – CAGLIARI, 23 DIC – Nel giorno in cui si registrano

oltre mille prime dosi e un nuovo boom di terze (quasi 13.700)

in Sardegna, la Fondazione Gimbe evidenzia che la popolazione

che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,2% (media

Italia 77,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media Italia

3,1%) che, invece, ha solo la prima dose.

Secondo il report del Governo, nell’Isola, sono ancora 256.452

le persone non ancora vaccinate, compresi 81.849 bambini tra i 5

e gli 11 anni per i quali la campagna con i nuovi sieri

pediatrici anti Covid è partita una settimana fa, arrivando a

superare le 3mila dosi già somministrate in questa fascia d’età.

Attualmente i residenti vaccinati con due dosi sono 1.265.773.

Intanto sempre il Gimbe evidenzia che nella settimana tra il 15

e il 21 dicembre i casi attualmente positivi per Covid 19 in

Sardegna salgono da 210 a 261 per 100.000 abitanti e si

evidenzia un aumento dei nuovi casi del 43,7% rispetto alla

settimana precedente, quando l’incremento era stato del 17%.

Raddoppia ancora, per la seconda settimana di fila, l’incidenza

nella città metropolitana di Cagliari (da 69 a 123), mentre

resta stabile nel Nuorese (120). Seguono Oristano con 118 per

100mila abitanti, Sassari e Sud Sardegna con 92.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (7%) e

in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid anche se in

aumento rispetto alla rilevazione precedente.

Nelle ultime 24 ore si registrano 344 casi positivi (+ 40),

sulla base di 4.335 persone testate. Processati in totale, fra

molecolari e antigenici, 11.817 tamponi per un tasso di

positività del 2,9%. Due le vittime: un uomo di 58 anni

residente in provincia di Nuoro e un 86enne della Città

Metropolitana di Cagliari. Stabile il numero dei pazienti

ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre i

ricoverati in area medica sono 127 (+ 6).

A Sassari un medico del reparto Malattie infettive e un

operatore sociosanitario di Medicina sono risultati positivi.

Entrambi avevano già fatto la terza dose del vaccino, stanno

bene e sono in isolamento domiciliare. (ANSA).



