ANSA-IL-PUNTO/COVID: boom di contagi in Sardegna, + 136

(ANSA) – CAGLIARI, 24 DIC – Nuovo balzo di contagi da Covid

in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 470 casi

positivi (+ 136), sulla base di 4.344 persone testate. Sono

stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.593

tamponi per un tasso di positività del 3,7%.

Due le vittime: un uomo di 63 anni residente in provincia di

Sassari e un 86enne del Sud Sardegna. Stabile il numero di

pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre

i ricoverati in area medica sono 131 (+ 4); 4.587 sono i casi di

isolamento domiciliare (+ 291).

Intanto oggi ha riaperto a Cagliari il Pronto Soccorso

dell’ospedale Santissima Trinità. Nella struttura di Is

Mirrionis si è conclusa la prima tranche dei lavori, con

l’ampliamento della sala d’attesa, la riorganizzazione dei

percorsi e il miglioramento del comfort dei posti letto

dell’Obi, Osservazione breve intensiva. L’inaugurazione è

avvenuta alla presenza dell’assessore regionale della Sanità,

Mario Nieddu, e del commissario straordinario dell’Ats Sardegna

Massimo Temussi con tutto il personale del Pronto soccorso, uno

dei principali del capoluogo.

Al momento il Pronto soccorso riaprirà solo per l’accesso ai

pazienti positivi al Covid.

Sul fronte vaccini, domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio a

Quartu Sant’Elena l’hub di via Beethoven si concentrerà sulle

somministrazioni per i più piccoli, dai 5 agli 11 anni, solo su

prenotazione. La mattina, dalle 9 alle 13, e il pomeriggio,

dalle 14 alle 19, saranno 500 i bimbi, per ognuna delle due

giornate, che andranno a ricevere la prima dose, tutelando se

stessi e portando anche il proprio contributo alla comunità

nella battaglia contro il virus. L’Amministrazione comunale darà

loro un attestato da ‘supereroe’. (ANSA).



