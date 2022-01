ANSA-IL-PUNTO/COVID, da oggi Fvg in zona arancione

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 24 GEN – Il Fvg è da oggi in zona

arancione, una colorazione che prevede ulteriori limitazioni per

chi non è in possesso del Green pass rafforzato, mentre, al

contrario, non sono previsti cambiamenti per vaccinati o guariti

dal Covid.

Per coloro che sono sprovvisti di Green pass sono consentiti

gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della

stessa regione o di altre regioni “solo per lavoro, necessità,

salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio

comune”. Permessi invece anche senza certificato gli spostamenti

con mezzo proprio da comuni di massimo 5.000 abitanti verso

altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

Senza super green pass o con il solo pass semplice non è

consentito l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali

nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole,

librerie, farmacie, tabacchi). In zona arancione non è

consentita con il pass semplice la partecipazione a corsi di

formazione in presenza. Dopo l’introduzione dell’obbligo di

green pass rafforzato, in zona gialla così come in arancione,

nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione

non vi sono più limiti riguardo al numero di persone che possono

sedere allo stesso tavolo.

Intanto, oggi in Fvg su 2.666 tamponi molecolari sono stati

rilevati 406 nuovi contagi (15,23%). Sono inoltre 10.164 i test

rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1713

casi (16,85%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono

39; in altri reparti sono 464. La fascia d’età più colpita è

0-19 anni; i casi positivi odierni sono per il 50,45% uomini e

il 49,55% donne. Oggi si registrano 9 decessi: persone di età

compresa tra 71 e 90 anni, decedute in una residenza per anziani

(una donna) e in ospedale (tutti gli altri). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte