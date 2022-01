ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fvg,tamponi gratis quarantena e scuole

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 28 GEN – “Tamponi antigenici gratuiti nelle

farmacie e nelle strutture private convenzionate per ampie fette

della popolazione (fine isolamento, fine quarantena e

tracciamento scolastico) ed estensione della compartecipazione

regionale al costo dei tamponi antigenici per i bambini al di

sotto dei 12 anni: sono due misure con le quali diamo risposta a

un quadro epidemiologico mutato con l’obiettivo di ridurre i

costi dei tamponi alle famiglie, alleggerendo nel contempo la

pressione sulle Aziende sanitarie”. Lo ha afferma il

vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi

annunciando l’approvazione in Giunta di due delibere sui tamponi

Covid. La prima delibera prevede la completa gratuità dei

tamponi al di fuori dei Dipartimenti di prevenzione nelle

farmacie convenzionate e nelle strutture sanitarie aderenti ai

protocolli d’intesa nazionali. “Per questo – ha riferito

Riccardi – investiamo 10 milioni”. La seconda delibera estende

la compartecipazione della Regione al costo dei tamponi a tutti

i minori residenti o domiciliati in Fvg.

Oggi video incontro del Governatore Fedriga e del vice

Riccardi con i responsabili regionale del sindacato degli

infermieri Nursind. “Il confronto con le diverse categorie è

utile per fare le scelte migliori per lo sviluppo e la tenuta

del sistema sanitario. A livello nazionale attraverso la

Conferenza delle Regioni proseguirà l’interlocuzione con il

Governo per dar risposta alle richieste di una categoria

importante come gli infermieri”. Per il Fvg “stiamo mettendo il

massimo impegno per trovare le soluzioni possibili per far

fronte alle criticità che si manifestano all’interno delle

Aziende sanitarie anche se, in virtù della normativa nazionale

vigente, i margini di manovra sono estremamente limitati”, hanno

detto Fedriga e Riccardi.

Infine, oggi in Fvg si sono registrati 5.403 nuovi contagi e

7 decessi. In terapia intensiva i pazienti scendono a 39, negli

altri reparti sono 484. (ANSA).



