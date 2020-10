ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna piange altri 7 morti

(ANSA) – CAGLIARI, 30 OTT – Nel giorno della protesta del

mondo dello spettacolo per la ‘stretta’ contenuta nell’ultimo

Dcpm – 500 artisti con tamburi e trampolieri davanti alla

Prefettura di Cagliari in rappresentanza dei circa 5mila

lavoratori sardi del settore – l’Isola piange altri sette morti

(214 in totale dall’inizio dell’emergenza) contagiati dal Covid,

tutti anziani dai 63 ai 92 anni, e 298 nuovi positivi a fronte

di un incremento di oltre 3mila tamponi in 24 ore. Cresce la

pressione sugli ospedali: 323 (+1) i pazienti ricoverati nei

reparti non intensivi e 40 (+1) in quelli intensivi, mentre le

persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 5.458.

Regione al lavoro per superare le criticità nell’Oristanese.

Apertura del Covid-hotel nel capoluogo, riconfigurazione dei

posti letto nell’ospedale di Ghilarza per l’assistenza ai

pazienti positivi e individuazione dell’hot-spot per

l’esecuzione dei tamponi drive-in in applicazione dell’accordo

con l’Esercito: queste le soluzioni presentate dal neo

commissario Ats-Ares Massimo Temussi in un vertice con il

prefetto Gennaro Capo, il sindaco di Oristano Andrea Lutzu e la

direttrice dell’Assl Valentina Marras.

E’ stallo intanto sull’ordinanza del governatore Solinas che

dovrebbe integrare il Dcpm del Governo con misure in parte

restrittive (didattica a distanza al 100%, riduzione della

capienza dei trasporti pubblici fino al 50% e degli arrivi in

porti e aeroporti) e in parte “permissive” (apertura di bar fino

alle 20 e di ristoranti fino alle 23, ma anche di palestre,

piscine e teatri seppur con ingressi contingentati). Lo stop

arrivato da Roma alle fughe in avanti delle Regioni potrebbe

essere ‘aggirato’ con una apposita legge regionale, ma su questo

l’opposizione si è già chiamata fuori. Un’altra soluzione –

forse l’unica al momento praticabile – consiste nell’adozione di

un provvedimento con le sole misure restrittive. Il pacchetto ‘allentamenti’ non piace all’Anci. “E’ del tutto fuori luogo il

tentativo di estendere gli orari di apertura ad alcune categorie

quando appare inevitabile la serrata totale o semitotale, cioè

misure simili a quelle di marzo”, chiarisce su Facebook il

presidente Emiliano Deiana (ANSA).



