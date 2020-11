ANSA-IL-PUNTO/COVID: picco di contagi in Sardegna, 623

(ANSA) – CAGLIARI, 13 NOV – Picco di contagi in Sardegna. Una

giornata così nera non si era mai vista dall’inizio della

pandemia: 623 nuovi casi di positività al Covid-19 (322 rilevati

attraverso attività di screening e 301 da sospetto diagnostico),

15 decessi e 48 ricoveri in più. Un dato allarmante che arriva

proprio nel giorno della presentazione, da parte del presidente

della Regione Christian Solinas, di un piano di intervento

organico per l’emergenza che si dispiegherà nei prossimi 40

giorni.

La Sardegna, comunque, resta regione “gialla” e Solinas

rassicura: “La situazione è pienamente sotto controllo, a

dispetto delle rappresentazioni che qualcuno tende a fare

procurando allarme, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Gli

indicatori parlano di una Sardegna in fascia di criticità

moderata, a dimostrazione che la gestione della fase

epidemiologica fino a questo momento ha contemperato al meglio

le ragioni della tutela sanitaria con le esigenze complessive

del popolo sardo”. Il piano prevede sette azioni principali per

intervenire su altrettanti livelli di criticità, a partire

dall’emergenza nei Pronto Soccorso passando per le assunzioni di

medici e infermieri sino al rafforzamento delle Usca per i

tracciamenti.

Tiene banco ancora il caso della decisione di Solinas di

aprire le discoteche con l’ordinanza dell’11 agosto. Per il

governatore si tratta di un “caso mediatico creato per colpire

l’immagine della Sardegna”. Sul fronte delle indagini, è stato

sentito in Procura a Cagliari l’infettivologo Stefano Vella, uno

dei componenti del Comitato tecnico scientifico della Regione,

che in un’intervista a Repubblica ha chiarito che la sua mail

non è da intendersi come un parere positivo del Cts all’apertura

delle discoteche ma, parlando “solo a titolo personale”, si

trattava di indicazioni per “ridurre il danno di una scelta

politica che era già stata presa”. Tuttavia, da ambienti

giudiziari si apprende che la sua mail viene comunque ritenuta

un parere favorevole del Cts, visto che gli era stata sottoposta

la bozza dell’ordinanza poi firmata da Solinas. Ascoltati dagli

inquirenti anche il collega di Vella, Giovanni Sotgiu. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte