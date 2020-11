ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna sfonda quota 20mila contagi

(ANSA) – CAGLIARI, 26 NOV – Nel giorno in cui in Sardegna si

sfonda quota 20mila casi dall’inizio della pandemia, l’isola

registra un nuovo aumento dei contagi da Covid-19, 405 in 24

ore, e dei ricoveri in ospedale, +20 nei reparti non critici. Ma

a preoccupare di più è la crescita della pressione sulle terapie

intensive: sebbene oggi l’Unità di crisi regionale registri tre

pazienti critici in meno, l’Agenas segnala che la percentuale di

saturazione sale al 41%. Si tratta di un salto dell’11% rispetto

al limite fissato dal ministero della Salute come soglia limite,

ma in linea con la media nazionale che si attesta sul 44%.

Calano invece le degenze Covid nei reparti di area medica e

gli ospedali sono già pronti ad acogliere altri positivi nelle

strutture dedicate aperte proprio in queste ore. E’ il caso del

nuovo reparto attivato all’ospedale Marino di Alghero: per ora 5

posti letto che entro fine dicembre diventeranno 40. Ma anche il

nuovo ospedale da campo della Croce Rossa Italiana, allestito a

Nuoro, dovrebbe diventare operativo nei prossimi giorni. Pronta

da quasi un mese, la struttura potrà contare su medici e

infermieri della Cri – tra i sei e i 10 – che inizieranno a

lavorare appena sarà formalizzata l’intesa raggiunta con Ats per

la gestione dei 20 posti letto non intensivi. A Nuoro

arriveranno anche alcuni medici militari, già attivi nel

drive-through per effettuare i tamponi a supporto dell’attività

della Assl.

Intanto nell’Isola si contano anche oggi cinque decessi. E

tra coloro che non ce l’hanno fatta c’è Salvatore Murru, 58

anni, presidente della Camera penale di Nuoro. Da alcuni giorni

era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva a Nuoro, ma le

sue condizioni si sono aggravate. Oggi in tribunale sono state

sospese tutte le udienze. In lutto anche il mondo

dell’allevamento ovino: a 64 anni è morto uno dei pastori in

prima linea nelle proteste per la battaglia sul prezzo del

latte, Giovanni Ena: a darne notizia uno dei portavoce del

movimento, Gianuario Falchi. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte